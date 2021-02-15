اليوم السابع
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خالد صلاح
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شركة مياه الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:58 ص
شركة مياه الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ اللواء هشام درة رئيس مياه الشرب والصرف بالفيوم
الفيوم رباب الجالى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامى لها اليوم الإثنين، إعلانها حالة الطوارئ القصوى بكافة مواقع الشركة المختلفة لمواجهة موجه الطقس السيئ الذى أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية والذى يضرب البلاد منذ يوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الجمعة القادم.

من جانبه، أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة أنه تم منع الإجازات لجموع العاملين من الفنيين والعمال والمهندسين داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى  والروافع الفرعية ومحطات المعالجة وعمال الشبكات والدفع بكافة معدات الشركة من سيارات الكسح والفاكيوم والنافورى والحفارات وسيارات وتشكيل غرفة عمليات على مدار الأربع والعشرين ساعة لرصد الشكاوى ومتابعتها والعمل والتحرك الفورى لإزالة اى مشكلة تعوق سير الماره والمركبات من الشوارع وذلك من خلال تمركز هذه المعدات بكافة مراكز وأحياء المحافظة.


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الصرف الصحى

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