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شباب قرية 30 يونيو بشمال سيناء ينفذون حملة تطوعية لنظافة الشوارع.. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:38 م
شباب قرية 30 يونيو بشمال سيناء ينفذون حملة تطوعية لنظافة الشوارع.. صور حملة تطوعية لنظافة مناطقهم
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذ عددا من شباب قرية 30 يونيو "رابعة سابقا" يوما تطوعيا لنظافة القرية، وقال أحمد مقبل منسق اليوم التطوعي، إن الشباب بالتعاون مع عدد مع السائقين قاموا بجمع القمامة المتراكمة فى شوارع القرية ونظافتها .

أضاف أن تطوع الشباب، تم فى إطار انتظام العمل بمنظومة النظافة بالقرية، تحت رعاية الوحدة المحلية،  لافتا انه سبق وقام الشباب بحملات نظافة، وتطهير خزانات المياه وتجهيز مقرات حكومية لتعود لخدمة المواطنين، وتجميل أسوار القرية .

وتابع أن مجموعة المتطوعين الشباب يلبون النداء لخدمة قريتهم، ويتم هذا بتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية وكافة منافذ الخدمات الحكومية ومنها مركز الشباب والرياضة والصحة والتعليم والبريد والتضامن، بهدف خدمة ابناء القرية .

وكانت شهدت محافظة شمال سيناء انطلاق عددا من المبادرات الخيرية التى ينفذها الشباب، بينها أعمال تسقيف منازل فى حى عاطف السادات بالعريش وتنظيف مقبرة ابوصقل على ساحل العريش، وتوفير أجهزة تنفس صناعى لمرضى كورونا المحتجزين فى المنازل، وتقديم مستلزمات عينية على الأسر لمواجهة كورونا .

 

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شمال سيناء

قرية 30 يونيو

بئر العبد

مبادرات خيرية

اخبار شمال سيناء

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