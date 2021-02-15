رويترز

سجلت روسيا اليوم الاثنين 14207 إصابات جديدة بكوفيد-19 من بينها 1818 في موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و86 ألفا و90 إصابة منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 394 توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات الرسمية على مستوى البلاد إلى 80520.

وكان قد أعلن نائب مدير مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، رئيس مجموعة تطوير لقاح "سبوتنيك-فى" دينيس لوجونوف، أنه حتى اليوم تم إنتاج نحو 7 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" للتداول المدني في روسيا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الإنتاج الشهر المقبل إلى 10 ملايين جرعة.