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رغد صدام حسين: الإيرانيون استباحوا العراق دون رادع.. وأرفض تقسيم بلادى

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:23 م
رغد صدام حسين: الإيرانيون استباحوا العراق دون رادع.. وأرفض تقسيم بلادى رغد صدام حسين
كتب : أحمد جمعة

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قالت رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقى السابق، إن بلادها تعرضت لاحتلال أمريكى عقب عام 2003، مشيرة إلى أن أسرتها عاشت فترة صعبة بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق.

 

وأكدت رغد صدام حسين في لقاء لها مع قناة العربية أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة في البلاد، موضحة أن بلادها باتت ساحة للإيرانيين دون وجود رادع حقيقى لهم، ما أدى لغياب دور العراق عن الساحة.

 

وأشارت رغد صدام حسين إلى رفضها الكامل لأى محاولات لتقسيم الدولة العراقية، مؤكدة أنها ترفض كافة المحاولات لإقرار الفيدرالية في البلاد وتمكسها بوحدة العراق.


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