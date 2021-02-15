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رئيس مجلس الوزراء يجتمع برؤساء 25 لجنة نوعية برلمانية غدا الثلاثاء

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:39 م
رئيس مجلس الوزراء يجتمع برؤساء 25 لجنة نوعية برلمانية غدا الثلاثاء رئيس الوزراء ومجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رؤساء اللجان النوعية الـ25 بالمجلس قد تلقوا دعوة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء غدا الثلاثاء.

 

وأوضح السجينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حرص مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الاجتماع بأعضاء مجلس النواب ومكاتب ورؤساء اللجان النوعية هو نهج جيد ومشكور من الحكومة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، قد عقدوا اجتماعا اليوم الاثنين مع هيئتى مكتب لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الدعوة، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.

 

 


رئيس الوزراء

الحكومة

مجلس النواب

رؤساء اللجان النوعية

مصطفى مدبولى

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