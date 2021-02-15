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رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد يزور طرابلس غدا فى أول زيارة رسمية له

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:59 م
رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد يزور طرابلس غدا فى أول زيارة رسمية له رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى
كتب : أحمد جمعة

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أعلن المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسي الليبى الجديد، مساء الاثنين، أن الدكتور محمد المنفي سيزور مدينة طرابلس غدا في أول زيارة رسمية له بعد توليه رئاسة المجلس.

ونفى المكتب الإعلامى الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" وجود صفحات تتبع رئيس المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو "فيسبوك"، مؤكدا أن كافة الصفحات المنسوبة لرئيس المجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة ولا تمت له بأي صفة.

وأكد مكتب إعلام رئيس المجلس الرئاسي الليبى، وجود مئات الصفحات المنسوبة لرئيس المجلس، موضحا أن مكتب الاعلام يعكف على فتح صفحة رسمية وإغلاق كافة الصفحات المزيفة.

 

 

 

 


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