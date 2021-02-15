اليوم السابع
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خبر الصحة العامة بالهند: 66% من أعراض لقاحات كورونا خفيفة وقصيرة المدى

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:00 م
خبر الصحة العامة بالهند: 66% من أعراض لقاحات كورونا خفيفة وقصيرة المدى لقاحات فيروس كورونا
كتب - محمود جلال

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كشف خبراء الصحة العامة بالهند أن الآثار الجانبية بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، من المرجح أن تحدث لدى 66 % من العاملين في مجال الرعاية الصحية وهى أعراض خفيفة لا تؤثر قى فعالية  اللقاحات، وفقا لتقرير نشر بموقع thehealthsite.

66 ٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالهند عانوا من آثار جانبية بعد التطعيم لقاح كورنا
66 ٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالهند عانوا من آثار جانبية بعد التطعيم لقاح كورنا

 

وذكر المشاركون في استطلاع الصحة العامة أن الأعراض الأكثر شيوعًا التي عانوا منها بعد التطعيم كانت ألم عضلي بنسبة 44 % ، حمى 34 % ، صداع 28 %، ألم موضعي في موقع الحقن 27 %، مفصل الألم 12 %، والغثيان 8 %،  وإسهال 3%،  وتعب 45 %، هو الأكثر انتشاراً، كما تم الإبلاغ عن حدوث أعراض أخرى مثل التهاب الحلق، والأرق، والدوخة الشديدة، والطفح الجلدي التحسسي، والقشعريرة، والقيء، والإغماء بنسبة 1 % أو أقل.

وقال الدكتور راجيف جايادفان، الرئيس السابق للجمعية الطبية الهندية، وهو أحد الباحثين في الاستطلاع، إن إحدى النقاط الرئيسية من الاستطلاع هي أن اللقاحات آمنة ولا داعي للخوف من أنها ستكون لها أضرار كبيرة بل مضاعفات عادية. 

وأعاد التأكيد على أنه "إذا كان أكثر من 5000 شخص  مثلا قد تناولوا (لقاحات) ولم يبلغوا عن أي مشكلة خطيرة، فهذا تأكيد كبير على أن عامة الناس يمكنهم أخذ اللقاح".

من جانبه قال الدكتور راميش شينوي، كبير أطباء الأشعة في مستشفى  كوتشي بولاية كيرالا الهندية، أن الاستنتاجات المستمدة من الاستطلاع تؤكد أن  اللقاحات آمنة بينما آثارها الجانبية خفيفة بطبيعتها وقصيرة المدى، وفقا لشهادات ثلثي المبحوثين.  

 


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الصحة

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لقاح الهند

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