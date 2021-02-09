تعرف على تطبيق CoWIN المستخدم فى حملة التطعيم ضد كورونا بالهند

كتب محمود جلال

أطلقت وزارة الصحة الهندية نسخة مطورة من تطبيق CoWIN الذى يستخدم فى حملة التطعيم الضخمة المستمرة ضد فيروس كورونا، بهدف مراجعة تقدم تطعيم كورونا فى الولايات والأقاليم الاتحادية (UT) باستخدام أحدث إصدار من تطبيق CoWIN 2.0 وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.







ما تطبيق CoWIN

المستخدم في حملة التطعيم بالهند؟

يساعد التطبيق فى معرفة بيانات العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية الذين يتلقون اللقاح أولاً، كما يساعد CoWIN في تحديد المجموعات المستهدفة، وتتبع الجرعات التي سيتم إعطاؤها، ومنع الممارسات الخاطئة.

كيف يعمل تطبيق CoWIN

يحتوي التطبيق على أربع وحدات - وحدة إدارة المستخدم، وتسجيل المستفيد، والتطعيم وإقرار المستفيد، وتحديث الحالة، ويوفر التطبيق ثلاثة خيارات للتسجيل للمستفيدين - التسجيل الذاتي والتسجيل الفردي (سيساعد المسؤول عن طريق تحميل البيانات) والتحميل الجماعي.

ما طريقة التسجيل في تطبيق CoWIN

يمكن للفرد التسجيل ذاتيا في التطبيق باستخدام بطاقة هوية سارية تحمل صورته، والتي يمكن أن تكون واحدة مما يلي: بطاقة العمل بمؤسسات الحكومة الهندية، ورخصة القيادة، وبطاقة PAN، وجواز السفر، ووثيقة التقاعد، وبطاقة عمل MNREGA، ودفتر الحسابات الصادر عن البنك أو مكتب البريد، والمعاشات التقاعدية وثيقة أو هوية الناخب أو بطاقة هوية الخدمة الصادرة عن الحكومة المركزية أو حكومة الولاية أو مؤسسة القطاع العام أو الشركات العامة المحدودة ، أو بطاقات الهوية الرسمية الصادرة عن أعضاء البرلمان أو MLAs أو MLCs، بعد اكتمال التسجيل ، ويرسل التطبيق للشخص أنه سيتم إرسال تفاصيل حول مكان وموعد تلقي الجرعة.

هل تطبيق CoWIN

متاح للاستخدام العام؟

تطبيق CoWIN غير متاح حتى الآن للاستخدام العام ولا يمكن تنزيله من متاجر التطبيقات، وقد حذرت الحكومة الهندية أيضًا من التطبيقات المزيفة التي تحمل الأسماء المماثلة المتوفرة في متاجر التطبيقات وطلبت من الأشخاص عدم التنزيل في السجل على مثل هذه المنصات الاحتيالية.

على صعيد التطعيمات، طلبت وزارة الصحة الاتحادية من أمناء الصحة بالولايات الهندية تحليل التباين اليومي في عدد التطعيمات المتوسطة واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادتها، نصحهم بوشان بضمان تشبع بنسبة 100% للأشخاص الذين تم تسجيلهم بالفعل في CoWIN، حيث يهدف برنامج التحصين ضد فيروس كورونا الذي بدأ منذ ثلاثة أسابيع بتلقيح أكثر من خمسة ملايين من السكان بالجرعة الأولى من اللقاحات، وقد بدأ التطعيم في 16 يناير الماضى لنحو 5636868 شخصًا ، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها الحكومة الهندية.