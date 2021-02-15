جونسون يكشف عن خطة إعادة فتح المدارس فى بريطانيا بحلول 8 مارس المقبل

كتب سمير حسنى

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إن حكومته تعمل على خريطة طريق للخروج من الإغلاق، مؤكدا عدم وجود أي برنامج للتلقيح فعال بنسبة 100%.

وحذر جونسون فى تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، من ارتفاع عدد من يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات، كاشفا عن خطة لإعادة فتح المدارس بحلول 8 مارس.

كانت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية ذكرت على موقعها الالكتروني أنه من المقرر أن يعود جميع الأطفال إلى الفصول الدراسية في 8 مارس المقبل بعد شهرين من التعلم المنزلي بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الإجراء خلال الأسبوع الجاري إلى جانب تخفيف طفيف جدا للقواعد البالغين، كما يمكن أن يجلس شخصان من أسر مختلفة في الخارج على مقعد في الحديقة أو التنزه قليلا الشهر المقبل.

ويتعارض إعلان جونسون المتوقع مع نصيحة بعض العلماء الذين حثوا على اتباع نهج أكثر حذرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عالم الأوبئة البروفيسور تيم سبيكتور، أن حالات كورونا انخفضت بنسبة 80 % منذ بداية يناير الماضي.