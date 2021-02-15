جنايات كفر الشيخ تؤجل محاكمة مدير شركة أزياء فى جريمة قتل شخص لأبريل المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدى عبدالتواب، وسكرتارية مجدى غانم ، وبحضور عبدالرحمن سعيد البردان، وكيل النيابة ، تأجيل محاكمة مدير شركة أزياء متهم بقتل شخص بمركز سيدى سالم ، بسبب مشادة كلامية ، إلى جلسة اليوم الثانى من دور المحكمة فى شهر أبريل 2021 ، وذلك لمناقشة شاهدى الإثبات، الأول والثانى بناء على طلب الدفاع ،وذلك فى أحداث القضية رقم 29813 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدى سالم، والمقيدة برقم 2488 لسنة 2020 كلى كفر الشيخ.

كان المستشار أشرف على ربيع، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "ع.ج.ح.ع"، 52سنة، مدير شركة أزياء، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمته لأنه فى يوم 15يونيو 2020، بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، قتل عمدا المجنى عليه "إبراهيم.م.م.ا.ا"، بسبب مشادة كلامية بينهما.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم طعن المجنى عليه فى صدره بسلاح أبيض "سكين " ، قاصدا قتله محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، كما وجه له تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين " ، بغير ترخيص، دون مسوغ قانوني ، ووفق أوراق القضية ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي ، إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته عبارة عن جرح نافذ بالقلب، وجرح قطعى بالحاجب الأيسر، ينشأ كلاهما عن أداة ذات نصل حاد، ويجوز حدوثها من مثل السكين المضبوطة، ويجوز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود، وتعزى وفاة المجنى عليه بإصابته .