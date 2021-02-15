جارديان: ابن الأمير هارى الثانى يحق له تلقائيا الجنسية الأمريكية بسبب والدته

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الطفل الثانى لدوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وميجان ماركل، لديه حق تلقائي في الحصول على الجنسية الأمريكية.

سيولد المولود الجديد، الذي أعلن الزوجان "بسعادة غامرة" عن خبرهما في يوم عيد الحب، في المرتبة الثامنة على التوالي على العرش ويصبح أعلى أفراد العائلة المالكة مرتبة فى خط الخلافة الحالي يولد في الخارج.

احتفظ هاري بمكانه في خط الخلافة على الرغم من قرار الزوجين التراجع عن الحياة الملكية والعيش بشكل مستقل في الولايات المتحدة. لكن منصبه، ومواقف أبنائه، سيستمرون في التراجع في خط الخلافة طالما أن أبناء أخيه دوق كامبريدج، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس لديهم أطفال.

مثل مولودهما الأول، آرتشي، لن يحق للمولود الجديد في هذه المرحلة الحصول على لقب صاحب السمو الملكي - أو صاحبة السمو الملكي - أو لقب الأمير أو الأميرة بسبب القواعد التي وضعها جورج الخامس. لكن هاري وميجان تجنبوا مثل هذا اللقب لأرتشي، واختاروا أن يصمموا له لقب سيد عادي، مع لقب Mountbatten-Windsor ، ومن المرجح أن يفعلوا الشيء نفسه بالنسبة لابن المستقبل، أو أبنة المستقبل التي ستحمل لقب "الآنسة".

ويحق للطفل الحصول على مكانة صاحب السمو الملكي والأمير أو الأميرة بمجرد أن يصعد أمير ويلز - جده - إلى العرش، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يختار الأمير هارى وزوجته مثل هذا التغيير.

وقال المصور ميسان هاريمان، وهو صديق للزوجين وقام بالتقاط صورة بالأبيض والأسود تم إصدارها بمناسبة إعلان الحمل الجديد للزوجين، إنه التقطها على جهاز iPad .

قال هاريمان، إنه كان من "السعادة المطلقة" أن يُطلب منه المساعدة في مشاركة الأخبار السارة، خاصة بعد الخسارة والحسرة التي عانى منها الزوجان العام الماضي عندما تعرضت ميجان للإجهاض.

قال هاريمان لمجلة فوج البريطانية عن صورته اللافتة للنظر: "مع وجود شجرة الحياة خلفهما داخل الحديقة التي تمثل الخصوبة والحياة والمضي قدمًا، لم يكونا بحاجة إلى أي توجيه، لأنهم كانا، وما زالا، يخوضان الحياة معًا كرفقاء روح".