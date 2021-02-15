اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 05:31 م
خالد صلاح
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تسجيل نحو 65 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألف حالة وفاة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:03 م
تسجيل نحو 65 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألف حالة وفاة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل64 ألفا و938 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع أعداد المصابين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 27.6 مليون حالة.

وذكرت الجامعة - بحسب بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 1088 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وحتى الآن إلى أكثر من 485 ألف حالة.

هذا وتتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.

 


الولايات المتحدة

فيروس كورونا

وباء كورونا

كورونا

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