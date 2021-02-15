بدء حملة تطعيم من الإيبولا في الكونجو الديمقراطية

(رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين في تغريدة على تويتر إن حملة تطعيم من الإيبولا بدأت في مدينة بوتيمبو بشرق الكونجو الديمقراطية.

وأضافت المنظمة إن العاملين بمركز ماتاندا الصحي حيث عولج أول مصاب بالإيبولا كانوا في مقدمة من تلقوا التطعيم.

وسجلت الكونجو أربع حالات إصابة مؤكدة بالإيبولا منذ الإعلان عن عودة ظهور الفيروس في السابع من فبراير شباط في بوتيمبو التي كانت بؤرة تفش سابق أعلن عنه في يونيو حزيران الماضي.

ويوم الجمعة وصلت 1200 جرعة من لقاحات الإيبولا ومعدات تبريد مرفقة بها إلى المدينة بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وفي تطور منفصل أعلنت غينيا عن تفش جديد للإيبولا أمس الأحد بإصابة سبعة أشخاص ووفاة ثلاثة.

ويسبب فيروس إيبولا القيئ الشديد والإسهال وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم. وتحسنت معدلات النجاة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اللقاحات الجديدة.