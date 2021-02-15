اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بدء حملة تطعيم من الإيبولا في الكونجو الديمقراطية

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:51 م
بدء حملة تطعيم من الإيبولا في الكونجو الديمقراطية تطعيم ضد الايبولا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين في تغريدة على تويتر إن حملة تطعيم من الإيبولا بدأت في مدينة بوتيمبو بشرق الكونجو الديمقراطية.

وأضافت المنظمة إن العاملين بمركز ماتاندا الصحي حيث عولج أول مصاب بالإيبولا كانوا في مقدمة من تلقوا التطعيم.

وسجلت الكونجو أربع حالات إصابة مؤكدة بالإيبولا منذ الإعلان عن عودة ظهور الفيروس في السابع من فبراير شباط في بوتيمبو التي كانت بؤرة تفش سابق أعلن عنه في يونيو حزيران الماضي.

ويوم الجمعة وصلت 1200 جرعة من لقاحات الإيبولا ومعدات تبريد مرفقة بها إلى المدينة بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وفي تطور منفصل أعلنت غينيا عن تفش جديد للإيبولا أمس الأحد بإصابة سبعة أشخاص ووفاة ثلاثة.

ويسبب فيروس إيبولا القيئ الشديد والإسهال وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم. وتحسنت معدلات النجاة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اللقاحات الجديدة.

 

 


ايبولا

فيروس إيبولا

غينيا

الكونغو

تطعيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غينيا تؤكد تفشي الإيبولا من جديد

الأحد، 14 فبراير 2021 04:43 م

وفاة 4 أشخاص فى غينيا بفيروس الإيبولا

الأحد، 14 فبراير 2021 08:55 ص

الكونجو الديمقراطية تسجل حالة إصابة بفيروس الإيبولا

الأحد، 07 فبراير 2021 05:05 م

7 أمراض قد تتحول لأوبئة فى الأعوام القادمة.. علماء يحذرون: أبرزها الإيبولا وحمى لاسا والميرس والسارس.. منتشرة بشكل محدود.. واتخاذ خطوات وقائية قد يمنع كوارث فى المستقبل

الخميس، 07 يناير 2021 10:14 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تصل إلى 80% من قدرتها الإنتاجية.. مسلحون يحتجزون رهائن فى نيويورك.. الكونغو تعلن انتهاء تفش لمرض الإيبولا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة