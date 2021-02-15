اليوم السابع
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انطلاق مبادرة " بأيدينا هنجملها " لتجميل أسوار المدارس بإدارة دشنا فى قنا

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:52 ص
انطلاق مبادرة " بأيدينا هنجملها " لتجميل أسوار المدارس بإدارة دشنا فى قنا مبادرة بإيدينا هنجملها لتجميل أسوار المدارس
قنا - صابر سعيد

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أعلنت إدارة دشنا التعليمية بقنا، انطلاق مبادرة بأيدينا هنجملها لتجميل أسوار المدارس بلوحات ورسومات فنية متخصصة بجانب تزين الحدائق، تحت رعاية الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وإشراف مدير عام الإدارة التعليمية وفاء رشاد.

وأوضحت إدارة دشنا التعليمية، أن قطار المبادرة إنطلق من مدرسة دشنا الصناعية بنين بعمل عدد من اللوحات الجدارية والرسومات الفنية والدهانات على جدران وأسوار المدرسة بدشنا على أن يمر قطار المبادرة بعدد من مدارس التعليم الأساسى بالإدارة تحت شعار "مدرستى بترسم الأمل " .

وقالت وفاء رشاد، إن المبادرة تأتى انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على تفعيل دور المشاركة المجتمعية بين مدارس التعليم الفنى ومؤسسات التعليم المختلفة بكافة المراحل ، مشيرة أنه من المقرر أن تتولى مدارس التعليم الفنى زمام المبادرة وتنفيذها بعدد من مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي .

 


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قنا

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