اليوم العالمى للتوعية بالعزوبية.. 5 فوائد تقدمها "السنجلة" لصحتك

ندى سليم

يحتفل العالم باليوم العالمى للتوعية بالعزوبية، حيث يستهدف هذا اليوم التركز على توعية "العزاب" أو السناجل بكيفية التعامل مع الوحدة، في ظل عدم وجود شريك حياة وعدم دخولك في علاقة عاطفية.

ونتناول خلال السطور التالية كيف تؤثر "العزوبية" على صحتك وهل هي مفيدة لصحتك الجسدية والنفسية أم لا، طبقا لتقرير نشر في شبكة cnn

1.تقليل التوتر وضبط مستويات ضغط الدم:



عدم وقوع الشخص فى الحب قد يجعلك تشعر بالحرية والاسترخاء وعدم التقيد بالمسئوليات لذا ينعكس ذلك على صحتك وتحديدا على مستويات ضغط الدم الذى قد يتعرض للارتفاع نتيجة ضغوطات العلاقات العاطفية.

2.مقاومة الأرق:



كشفت دراسات سابقة صادرة عن جامعة أمريكية أن "العزاب" يتمتعون بفترات نوم أفضل من المرتبطين أو المتزوجين أيضا، نظرا لعدم تعرضهم بمشاكل العلاقات العاطفية.

3. القدرة على التركيز:



قد تؤدى العلاقات العاطفية غير المستقرة إلى إصابتك بالتوتر وبالتالي ارتفاع هرمونات القلق والتوتر لديك لذا قد يؤثر ذلك على قدرتك على التركيز والانتباه.

4. تحسين المزاج:



هرمونات السعادة من الهرمونات التي تتحكم في حالتك المزاجية داخل خلايا المخ والخلايا العصبية لذا قد يشعر "العزاب" بالاستقرار وعدم الدخول في مواجهات التي يضطر المتزوجين للدخول بها مع شريك الحياة مما قد يؤثر على مستويات هرمونات المزاج والسعادة لديك.

5. زيادة قدرتك على فقدان وزنك:



الوقوع في الحب قد يزيد من شهيتك ورغبتك في تناول الطعام، لذا فأن "العزوبية" قد تجعلك تخطط جيدا لخسارة وزنك والسيطرة على شهيتك نظرا لعدم مرورك بأزمات نفسية قد تؤثر على معدلات الرغبة بالطعام لديك.