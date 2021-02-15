الموافقة على دعم 5 مراكز شباب بالمنيا بالأجهزة والمستلزمات

المنيا - حسن عبد الغفار

وافقت وزارة الشباب والرياضة، على دعم عدد من مراكز شباب مركز سمالوط، بالأجهزة والمستلزمات الرياضية، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم مركز الشباب بالأجهزة الرياضية.

وقال المهندس محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، إنه تقدم بطلب إلى وزير الشباب والرياضة لدعم مراكز الشباب، وهم: مركز شباب البيهو ومنقطين واطسا والمحطة وقلوصنا، وأشار النائب إلى أنه تمت الموافقة على دعم تلك المراكز بالأجهزة والمعدات الرياضية ، فى ظل توجه الدولة لدعم الشباب ومراكز الشباب بمختلف محافظات مصر .

ولفت إلى أنه تمت الموافقة أيضا على دعم تلك المراكز بالأثاث المكتبى وصالات الجيم ، وأكد النائب أن دور كراك الشباب هام جدا فى بناء المجتمع وتنميته ، وهى واحدة من منارات التثقيف والتوعية خاصة للشباب .

يذكر أن مركز سمالوط أحد أكبر مراكز المحافظة من حيث عدد السكان .