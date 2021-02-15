المدارس تفتح أبوابها بأمريكا بنظام التعليم الهجين دون منح المعلمين اللقاحات

كتب - محمود جلال

قالت روشيل والينسكي ، مديرة مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية منها، إن الإرشادات الصادرة حديثًا عن وكالتها تنص على أنه من الممكن للمدارس حتى في المناطق التي تنتشر فيها كورونا، إعادة فتح أبوابها بأمان على الأقل بطريقة هجينة أى الجمع بين المنصات الإلكترونية والحضوردون منح المعلمين اللقاحات أولاً، وفقًا لما نشر فى شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وأضافت والينسكي: نحن ندعو إلى اتخاذ تدابير التخفيف الصارمة، بما في ذلك الالتزام بارتداء الأقنعة الشامل والإلزامي بالإضافة إلى التباعد الاجتماعى لمسافة ستة أقدام، على الأقل أن يتمكن أطفالنا من رياض الأطفال إلى الصف الخامس من العودة إلى المدرسة في الوضع الهجين.



تعقيم المدراس

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) أصدرت توجيهًا جديدًا الأسبوع الماضي، يسلط الضوء على استراتيجيات التخفيف من قيود كورونا، رغم جهود تقليل انتقال الفيروس القاتل.

جدير بالذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCDC، أكدت تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 61% منذ تفشى الوباء وحتى شهر فبراير الجارى، طبقًا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس، وأكدت الإحصائيات أن حالات الإصابة بالفيروس التاجى تراجعت إلى ما يقرب من 121 الفا منذ ذروة الوباء في يناير الماضى، وحتى شهر فبراير الجارى خاصة بعد نشر قوات لدعم حملة اللقاح الوطنية .

وكشفت الإحصائيات الرسمية تراجع عدد حالات العلاج في المستشفيات بنحو 42%، ما أدى الى انخفاض أعداد الوفيات أيضًا، وكانت أعلنت وزارة الدفاع أنها وافقت على اعتماد 1110 عضو في الخدمة الفعلية للمساعدة في خمسة مراكز تطعيم فيدرالية لفيروس كورونا،كما يمكن أن تزداد قوة الأعضاء لتصل 10000عضو.