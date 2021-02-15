وأعرب هول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، عن قلق بلاده إزاء عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين، مضيفاً أن السنوات الخمس الماضية كانت شاقة، ولم تظهر أي فرصة لتحسين الوضع على الأرض.



وأكد هول أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم المالي لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم الفلسطيني من خلال الحكومة الفلسطينية.