القبض على 5 هاربين من أحكام جنائية في الشرقية

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن أماكن اختباء عدد من الهاربين من أحكام بالسجن في قضايا جنائية بدائرة قسم أول العاشر.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية بالعاشر من رمضان، بإشراف العميد مصطفى عرفة، مدير الفرع، ورئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء محمد الميرغني وهشام نجم، صحة المعلومات.

تم استهداف الأماكن وضبط كلًا من: "حسين.ع.خ" هارب من حكم بالسجن 15 سنة في القضية رقم 8928 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2020، و"كريم.ا.ا" هارب من حكم بالسجن 6 سنوات في القضية رقم 4022 جنايات أول العاشر لسنة 2020، و"عصام.ع.م" هارب من حكم بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 9720 جنايات أول العاشر لسنة 2012، و"مجدي.ا.ا" هارب من حكم بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 2631 جنايات أول العاشر لسنة 2019، و"مرفت.م.ا" هاربة من حكم بالسجن سنة واحدة في القضية رقم 11172 جنايات أول العاشر لسنة 2018، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.



