الفرصة لا تنتظر أحد.. أحمد خريج سياحة وفنادق ينشئ مزرعة أسماك بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قرر شاب من أهالى مركز بلاط محافظة الوادى الجديد حاصل على بكالوريوس سياحة فنادق أن يتخلى عن عمله فى مجال تخصصه بعد أن قضى فيه عدة سنوات حتى تقلص النشاط السياحى بسبب جائحة كورونا عالميا ومحليا، وقرر أن يتفرغ لتنفيذ مشروع انتاجى متكامل للاستفادة من مياه الآبار ويشمل تنفيذ مزرعة أسماك لإنتاج السمك البلطى وتربية البط على البركة والاستفادة من مياه صرف حوض الأسماك فى رى المحاصيل التى يقوم بزراعتها لتغذية البط وقام بالفعل بالبحث عن موقع مناسب استأجره من أحد المنتفعين فى منطقة بئر الشباب بمركز بلاط وبدأ فى تنفيذ تجربته فى دورتها الأولى.

رصدت عدسة "اليوم السابع"، جانبا من نشاط المشروع وهو عبارة عن حوض مياه تم تصميمه على مساحة من الأرض ويعمل بنظام صرف كامل بعد عزله وتجهيزه ويجاوره مساحة مزروعة بالمحاصيل التى تصلح كأعلاف للأسماك حيث يتم تربية أسماك البلطى فى الحوض وعدد قليل من البط المائى الذى يتغذى على فضلات الأسماك كمشروع تحميلى على مزرعة الأسماك.

وقال الشاب أحمد مصطفى محمد مبارز، إنه من أهالى قرية تسمى القديمة بمركز بلاط ويحاول جاهدا البحث عن فرصة عمل غير تقليدية تعتمد على الإنتاج وتحقيق فائض ربح وتساهم فى حل مشكلة نقص منتجات الأسماك الطازجة بمركز بلاط فقرر تنفيذ مشروع استزراع سمكى وتربية بط وتشجير والاستفادة من مياه الحوض السمكى فى الزراعة حيث قام بالاطلاع بصورة كبيرة على دراسات الجدوى وطرق تربية الأسماك واكتسب خبرة كبيرة من خلال التعلم الذاتى لتنفيذ المشروع.

وأضاف مبارز أنه على الرغم من المعوقات الكثيرة والتكلفة الباهظة لتنفيذ المشروع إلا أنه قرر خوض التجربة بعد دراسة كافة جوانبها ولديه عزيمة وتصميم على النجاح حيث أنه يتواجد بصورة شبة مستديمة فى موقع المشروع ويبذل قصارى جهده فى العمل على الرغم من كونه لوحده ولا يوجد معه مساعدين ولكن يعلم جيدا أن بعد هذا التعب سوف يحصد ثمرة نجاحه.

وأكد مبارز أنه استأجر قطعة الأرض التابعة لمشروع آبار الشباب بصفة مؤقته لحين إنجاح المشروع حيث أن الموقع تتناسب فيه مقومات النجاح بصورة كبيرة وهى منطقة فى مركز بلاط وتشمل عدد من القطع التى جرى توزيعها على الشباب لتنفيذ مشروعات زراعية عليها وقام باستكمال إجراءات تنفيذ المزرعة وحصل على الترخيص من الجهات المختصة وبدأ فى التنفيذ ويتمنى أن يحقق نجاحا فى الدورة الأولى حتى يتسنى له الاستمرار فى المشروع .

وأوضح مبارز أنه يعلم أن المحافظ اللواء محمد الزملوط يدعم الشباب ويبذل جهودا كبيرة فى إحياء مشروع الانتاج السمكى من بحيرات مركز باريس وهو أمنية كان أهل الوادى الجديد يحلمون بها نظرا للنقص الحاد فى اليوم لدى سكان المحافظة مما يسبب الانيميا والضعف لدى شريحة من سكان المحافظة لقلة المعروض من الانتاج السمكى الطازج وهو ما شجعه على تنفيذ المشروع لتوفير فائض من الأسماك لابناء المركز والقرى التابعة له .

ووجه مبارز رسالة لزملائه من شباب الخريجيين أنه يتمنى تعزيز الطاقات الايجابية ودرء الأصوات السلبية التى تدعو للكسل وانتظار الوظيفة الحكومية أو الجلوس على المكاتب حيث أن الفرصة لاتنتظر أحد ولكنها تخضع لمن يطلبها وتتجلى لمن يجدها وهو ما استدعاه للبحث عن فرصة وعدم الاستماع لكل أصوات الأحباط التى ربما قد تواجهه ومع البدء فى التنفيذ وجد تشجيعا كبيرا من كل من يعرفونه وهو ما ساعده على خوض التجربة ويتمنى أن يتحقق له النجاح مثل باقى الشباب الذين نفذوها فى مختلف المناطق بالمحافظة .



احمد مبارز خريج سياحة وفنادق



احمد يتحدث عن تجربته



احمد يتمنى الحصول على قطعة ارض لتوسعة المشروع



تربية البط كنشاط اضافى بالمشروع



مزرعة اسماك متميزة