اليوم السابع
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العربية: معلومات أولية عن تورط حزب الله العراقى فى استهداف مطار أربيل الدولى

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:05 م
العربية: معلومات أولية عن تورط حزب الله العراقى فى استهداف مطار أربيل الدولى مطار اربيل
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن معلومات أولية عن تورط حزب الله العراقي في استهداف مطار أربيل الدولي.

وقال محافظ نينوى: الصواريخ لم تطلق من أى منطقة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

وفى وقت سابق أكدت مصادر أمنية عراقية، أن صواريخ تستهدف قاعدة تحت قيادة أمريكية في شمال العراق، موضحة أن الصواريخ سقطت في مناطق مكتظة في أربيل.

وقالت مصادر أمنية، إن جريحان بسقوط الصواريخ في أربيل، لافتة إلى سقوط 5 صواريخ في حي وزيران في أربيل، فيما قال مراسل العربية: جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان يعلن استهداف مطار أربيل بصاروخين.

 

 

 

 

 

 

 


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