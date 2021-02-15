اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:43 ص
الصين تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا في الصين
رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين إنها سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وذلك مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن ثماني حالات من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما رُصدت الحالة التاسعة في إقليم خبي.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 10 نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات إصابة مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين قد بلغ 89772 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.


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