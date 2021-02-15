الدكتور أحمد زكى: جامعة قناة السويس محت أمية 71 مواطن خلال عام

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة قامت بمحو أمية 71 مواطن خلال عام واحد فقط ، حيث تم خلال عام 2019 محو أمية 37 مواطن وفى يناير 2020 تم محو أمية 23 مواطن ، وبأكتوبر من نفس العام تم محو أمية 10 مواطنين ، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

جاء ذلك أثناء مشاركته اليوم الإثنين، بإجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور الهلالى الشربيني، رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمحو أمية الكبار ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق ، وبمشاركة جامعات كفر الشيخ، عين شمس وأسيوط .

وأشاد الدكتور الهلالى الشربينى بمستوى الإنجاز الكبير الذى حققته جامعة قناة السويس خلال عام واحد فقط من العمل الدؤوب وتحت ظروف صعبة.

هذا وعرض الدكتور أحمد زكى، ما قامت به الجامعة من إنشاء مركز تعليم الكبار وتشكيل مجلس إدارة المركز واعتماد لائحته ، وتشكيل المجلس التنفيذي.

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات العملية بتعديل لوائح الكليات لجعل تعليم الكبار الزامى للحصول على شهادة التخرج ، كما قامت الجامعة بتنظيم ندوات للطلاب المعلمين الذين يقومون بالتدريس للأمين ، وذلك لتأصيل مشروع محو الأمية والمميزات التى سيحصلون عليها ، جراء المشاركة فى المشروع .

وقدم زكى، اقترحا بتطبيق نظام لمحو أمية الكبار عن بعد خاصة فى ظل الظروف الراهنه التى فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد عمل نموذج محاكاه لتطوير أداء المعلمين لمحو أمية الكبار ، وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا.