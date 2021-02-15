الجيش ينشر كيفية ضبط أغرب وسائل تهريب المخدرات بأبواب وكراسى سيارات.. فيديو

كتب زكى القاضي

فى فيديو رسمى نشره الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، ظهرت مقاطع فيديو مصورة تظهر كيفية القيام بأعمال تهريب المخدرات والتى تنوعت بين أسقف السيارات والأرضيات الخاصة بعربيات النقل وكذلك الكراسى والأبواب الجانبية وتنك البنزين، وتنوعت محاولات التهريب التى نجحت القوات المسلحة فى ضبطها.

وفى بيان رسمى للقوات المسلحة، أعلنت نجاح قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى، وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 3 بنادق قناصة و3 رشاش و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و90 بندقية ضغط هواء، فضلًا عن عدد 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد 4 فتحة نفق بشمال سيناء.

ونجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات فى ضبط 963 كيلو جرام لجوهر الحشيش، و548 كيلو جرام لنبات البانجو، و47 كيلو جرام للأفيون، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

كما تم ضبط عدد 140 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط عدد 535 ألف قرص مخدر، و7 كيلو جرام من الذهب المهرب، بالإضافة إلى ضبط عدد 15 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و122 طنا من الحجارة المخلوطة بالذهب.

وفى سياق متصل قامت قوات حرس الحدود بالقبض على (170) فردا من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (3740) فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يأتى ذلك استمرارا للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلًا ونهارًا فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.