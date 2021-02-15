التعليم: جداول امتحانات النقل خلال أيام ومن لا يريد دخول الامتحانات فقراره

نور على - تصوير خالد مشعل

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الانتهاء من جدول امتحانات الصف الأول والصف الثانى الثانوى من 27 فبراير إلى 9 مارس، لافتا إلى أن امتحانات الترم الثانى ستكون على 3 مراحل فى المنزل وذلك حتى يتم التفرغ للشهادات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بلجنة التعليم بمجلس النواب برىاسة سامى هاشم اليوم.

وقال الوزير: "انتهينا من جداول النقل وستعلن خلال أيام ومن يريد عدم دخول الامتحانات فهذا قراره والمطلوب أن يقدم إقرار وجميع الخيارات متاحة لكن لا يمكن أن أفرض رأى واحد على 20 مليون".

وتابع شوقى: "منصة "مدرستنا" وحصص مصر يشرف عليها محترفين وتم تصوير أفلام وإضاءة وشغل محترفين.. ومكتبة ذاكر مهمة وهناك القنوات التعليمة التليفزيونية والكتب الإلكترونية تفاعلية وفيها صوت وصورة"، مؤكدا أن التلاميذ من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانوية لابد أن يكون لديهم وسيلة إلكترونية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب قد أحال بيان وزير التعليم الذى عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير إلى لجنة التعليم لإعداد تقرير عنه يعرض بالجلسة العامة.

وكان الوزير قد أكد فى بيانه أمام الجلسة العامة أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".