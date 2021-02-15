اليوم السابع
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التحقيق مع ربة منزل تسببت فى وفاة شخص بمقهى بالعاشر من رمضان

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:40 م
التحقيق مع ربة منزل تسببت فى وفاة شخص بمقهى بالعاشر من رمضان جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تباشر نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع ربة منزل متهمة بقتل شخص فى حادث تصادم داخل مقهى بمنطقة الأردنية بالمدينة .

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى اخطارًا من اللواء أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان ، يفيد ببورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكى لمقهى بمنطقة " الأردنية " بدائرة قسم أول العاشر من رمضان ، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن السيارة كانت تقودها " س.س.ح " 51 سنة، مقيمة بالحى 30 بمدينة العاشر من رمضان، فيما أسفر الحادث عن وفاة "حزين ضاحى أحمد حسين " 45 سنة، من محافظة المنيا، متأثرًا بإصابته، وتم ضبط المتهمة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها .

 

 

 


الشرقية

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