التحقيق مع ربة منزل تسببت فى وفاة شخص بمقهى بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

تباشر نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع ربة منزل متهمة بقتل شخص فى حادث تصادم داخل مقهى بمنطقة الأردنية بالمدينة .

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى اخطارًا من اللواء أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان ، يفيد ببورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكى لمقهى بمنطقة " الأردنية " بدائرة قسم أول العاشر من رمضان ، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن السيارة كانت تقودها " س.س.ح " 51 سنة، مقيمة بالحى 30 بمدينة العاشر من رمضان، فيما أسفر الحادث عن وفاة "حزين ضاحى أحمد حسين " 45 سنة، من محافظة المنيا، متأثرًا بإصابته، وتم ضبط المتهمة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها .