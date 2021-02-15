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التحالف العربي يحبط هجوما حوثيا بطائرة مسيرة على السعودية

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:38 ص
التحالف العربي يحبط هجوما حوثيا بطائرة مسيرة على السعودية مسيرة
وكالات

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت في الساعات الأولى من اليوم الإثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
 
وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التحالف العربي

السعودية

الحوثيين

الحوثيون

اليمن

اخبار السعودية

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