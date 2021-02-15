اليوم السابع
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البيت الأبيض يعلن مشاركة بايدن في اجتماع زعماء مجموعة السبع

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:18 ص
البيت الأبيض يعلن مشاركة بايدن في اجتماع زعماء مجموعة السبع بايدن
رويترز

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قال البيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس جو بايدن سيعقد يوم الجمعة أول اجتماع له مع زعماء مجموعة السبع بشكل افتراضي لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.
 
وذكر البيت الأبيض في بيان أن "هذا اللقاء الافتراضي مع زعماء اقتصادات السوق الديمقراطي الرائدة في العالم سيكون فرصة للرئيس بايدن لبحث خطط هزيمة وباء كوفيد-19 وإعادة بناء الاقتصاد العالمي".
 
وأضاف البيان "سيبحث الرئيس بايدن أيضا الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تشكلها الصين".

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