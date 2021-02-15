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البنتاجون: مقتل مدنى أمريكى وجرح 6 آخرين بينهم جندى فى القصف على أربيل

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:46 م
البنتاجون: مقتل مدنى أمريكى وجرح 6 آخرين بينهم جندى فى القصف على أربيل التحالف الدولى
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، مقتل مدني أمريكى وجرح 6 آخرين بينهم جندى فى القصف الصاروخي على أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق وجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع إقليم كردستان بشأن سقوط صواريخ في مطار أربيل الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحا أن اللجنة المشتركة ستحقق لمعرفة الجهة التي تقف وراء صورايخ مطار أربيل

وقالت حكومة إقليم كردستان: أكدنا للقنصلية الأمريكية في العراق أننا سنتخذ ما يلزم لحمايتها.

 


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