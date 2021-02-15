اليوم السابع
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البابا تواضروس يدشن كنيسة مارجرجس وسط الإسكندرية

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:40 ص
البابا تواضروس يدشن كنيسة مارجرجس وسط الإسكندرية البابا تواضروس
الإسكندرية جاكلين منير

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دشن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مذابح وأيقونات كنيسة مارجرجس و الانبا أنطونيوس وسط الاسكندرية، و تراس صلاة القداس .

وألقى البابا تواضروس عظة روحية حول العمل بواصايا الله فى الإنجيل المقدس،والاستعداد الى الصوم الكبير الذى سوف تحتفل به الكنيسة قريبا، مطالبا الشعب القبطى بالعمل لمواجهه الحروب الروحية من الشيطان و التى تؤدى إلى فناء الإنسان .

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليمات جديدة‏ بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية، ولأول مرة تصدر عقوبة تعليق الصلاة لمدة "15 يوما" فى حال مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا.

وقررت الكنيسة 9 تعليمات جديدة، يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد 31 يناير الجارى وهى:-

1. تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد فى كل دكة، ويمكن إقامة القداسات فى أى يوم من أيام الأسبوع.

2.  يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائى - إعدادى... إلخ) بمعدل(فرد فى كل دكة)؛ وتلقى عظة فى القداس (لا تزيد مدتها عن ‏ 15دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد فى هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.

‏3- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التى سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها) وتعلق الصلاة بها لمدة 15‏ يومًا.

4. استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

5. ‏بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد فى كل دكة.

6- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التى تقام فى البيوت.

7. استئناف الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكترونى.

8- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى.

9.‏ بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحى بالإيبارشية.

 


الاسكندرية

البابا تواضروس

كنيسة العذراء

عظة البابا

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