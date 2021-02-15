الانتهاء من رصف طريق زاوية غزال بالبحيرة بـ 3 ملايين و700 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لرصف ورفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إنه تم التنسيق بين جميع مسئولى الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من أعمال توسعة رصف طريق زاوية غزال - نخنوخ بمركز دمنهور بطول 2,3 كيلو متر بتكلفة إجمالية 3 مليون و700 ألف جنيه ضمن الخطة الإستثمارية تحت إشراف الإدارة العامه للمشروعات بمديرية الطرق وهندسة الطرق بالمركز.

يذكر أنه جارى تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة طرق محافظة البحيرة طبقاً للبروتوكول المُوقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى باعتمادات 210 مليون جنيه وسرعة إنهاء المشروعات قبل 30/6/2021.

وبلغت نسب التنفيذ 76% بإجمالى أطوال 96 كم لعدد 15 طريق " 70% من الطرق الجارى تنفيذها طرق رئيسية تربط المراكز بعضها ببعض وتمس عدد كبير من مستخدمى الطرق و 30% داخل المدن".