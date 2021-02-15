الاتحاد الأوروبى يتفاوض للحصول على لقاح كورونا من استرازينيكا وموديرنا

كتبت أمل علام

كشف الاتحاد الأوروبي، عن محادثات مع شركة موديرناModerna بشأن شراء المزيد من لقاح كورونا، واقترحت شرك استرازينيكا AstraZeneca، التي تعثرت المحادثات معها، تقديم جرعات من لقاح خاص بها مصنوع خارج أوروبا لتعويض نقص الإمدادات، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.

وأضافت الوكالة، حدد الاتحاد الأوروبي هدفًا بتطعيم 70% من سكانه البالغين بحلول نهاية الصيف، لكنه كافح لتأمين الجرعات التي وعدت بها شركات الأدوية، وهي تحاول الآن زيادة احتياطيها من اللقاحات، والذي يصل بالفعل إلى ما يقرب من 2.3 مليار جرعة من 6 شركات تصنيع أدوية لسكانها البالغ عددهم حوالي 450 مليون نسمة.

قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي مشاركان في المحادثات، إن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بشأن اتفاق توريد جديد مع شركة موديرنا، يمكن أن يضاعف حجم جرعات اللقاح من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.

وأوضحت الوكالة، إنه بموجب الصفقة التي يجري التفاوض عليها، سيؤمن الاتحاد الأوروبي 150 مليون جرعة إضافية من شركة موديرنا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى 160 مليون تم حجزها بالفعل وبدأ طرحها الشهر الماضي.

وأكد أحد المسؤولين، إن بعض الجرعات بموجب الاتفاق الجديد يمكن تسليمها بحلول يونيو، كما إن الاتحاد الأوروبي على وشك الانتهاء من المحادثات مع شركة نوفافاكس، بشأن 200 مليون جرعة من لقاحها.