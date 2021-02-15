الأمير هاري وميجان ماركل ينتظران مولودهما الثاني

كتبت مريم بدر الدين

أعلن المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، أنهما ينتظران مولودهما الثاني، وسيكون الطفل هو الشقيق الأصغر لـ أرشي هاريسون، الذي سيبلغ من العمر عامين في 6 مايو المقبل.

وأعلن ميجان وهاري عن أخبار حملها من خلال صورة بالأبيض والأسود تم التقاطها عن بُعد عبر جهاز iPad بواسطة صديقهما والمصور القديم ميسان هاريمان، ويظهر بها هاري وهو مبتسم ينظر بحب إلى ميجان ، وهي مستلقية علي أرجله.



ميجان ماركل والأمير هاري

وقال المتحدث في تصريحات لمجلة people: "نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر. الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني".

فيما أوضح المتحدث باسم قصر بكنجهام، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وجميع أفراد العائلة الملكية سعداء لسماع هذا النبأ، مضيفا أن الملكة وزوجها الأمير فيليب، والأمير تشارلز والد هاري، والعائلة كلها "سعداء" ويتمنون للزوجين السعادة.

وتخلى هاري وميجان عن واجباتهما الملكية في يناير الماضي، وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية، ومنذ قرار التخلي عن واجباتهما الملكية، واصل الزوجان العمل الخيري، ووقعا على عقود مع محطات تلفزيون ووسائل إعلام أخرى.

وكانت ميجان ماركل أحرزت نصراً كبيراً في المحكمة العليا بلندن في معركتها في تعدي صحيفة "ميل أون صانداى" على الخصوصية، ورفعت ماركل، 39 عامًا، دعوى قضائية ضد ناشر الصحيفة شركة (أسوشيتد نيوسبيبرز ليمتد) بسبب نشر مقتطفات من خطاب أرسلته إلى والدها، توماس ماركل.

وطلبت من قاضي المحكمة العليا إصدار حكم مستعجل بحجة أن الشركة ليس لديها دفاع عن نشرها مزاعم عن حياتها الخاصة والتي تعرضت للغزو، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، واليوم وافق القاضي "واربي" على الحكم لها، منهياً القضية الخاصة بإنتهاك الخصوصية.