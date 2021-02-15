الأزهر: امتحانات النقل الثانوى خمسة أيام لكل صف وتبدأ 27 فبراير وتنتهى 9 مارس

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي، وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -

المرحلة الثانوية والبعوث:

تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثاني الثانوي، والعلوم الإسلامية (الصف الثاني) في الفترة من السبت الموافق 27 / 2 / 2021م وحتى الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021م، حيث يؤدي طلاب كل فرقة الامتحانات في خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثاني الثانوي.

الامتحانات التي تعقد بلجان (مرة واحدة) في نهاية العام:

1- الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي وأدبي).

2- شهادة الثانوية للعلوم الإسلامية.

3- نقل معاهد القراءات.

4- شهادات معاهد القراءات.

5- الشهادة الإعدادية بمعاهد البعوث الإسلامية.

6- الشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية.