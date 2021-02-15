الأرصاد الجوية: مناطق مثل سانت كاترين ستصل درجة الحرارة بها لأقل من الصفر

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد وحتى يوم الخميس المقبل، وهناك منخفضا جويا مرتكزا على جزيرة قبرص قادم من مناطق باردة، مضيفة أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا كبيرا قد تصل إلى 4 درجات على بعض مدن الصعيد، وتصل إلى أقل من الصفر على مناطق في سيناء من مثل سانت كاترين.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة المذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، وهناك نشاطا للرياح على معظم أنحاء الجمهورية، مما قد يزيد من إحساسنا ببرودة الجو، موضحة أنه كان هناك أمطار اليوم على مناطق في السلوم ومطروح.

وأوضح وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا غزيرة ورعدية غدا على السواحل الشمالية تمتد إلى رشيد ودمياط وبورسعيد، ومحافظات شمال الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، يجب تجنب السفر على الطرق، خاصة في المناطق الساحلية وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة، والقيادة بهدوء في حالة الخروج، وتجنب الوقوف تحت اللوحات المعدنية والأشجار بسبب نشاط الرياح والعواصف على الأماكن المكشوفة.