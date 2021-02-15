وأكد الرئيس فرانسيسكو ساجاستي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، استقالة إليزابيث وأنه يجب أن يشعر البيروفيون بالغضب تجاه هذا الوضع الذي يعرض الجهد الهائل للعديد من البيروفيين الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى الخطر.



وقد اندلعت الفضيحة يوم الخميس الماضي عندما أكد الرئيس السابق مارتين فيزكارا - الذي أقاله الكونجرس يوم 9 نوفمبر بسبب مزاعم فساد - تقريرا صحفيا أفاد بأنه وزوجته تلقيا سراً جرعات لقاح من شركة الأدوية الصينية الحكومية "سينوفارم" في أكتوبر الماضي .. وقد استقالت وزيرة الصحة بيلار مازيتي يوم الجمعة الماضي بعد أن اتهمها المشرعون بإخفاء معلومات في هذا الصدد.



بدوره، قال وزير الصحة الجديد أوسكار أوجارتي الليلة الماضية إن ساجاستي أمر بإقالة جميع المسئولين الذين تلقوا اللقاح الصيني سرا ، وأن التحقيقات جارية لتحديد هؤلاء المسئولين الذين تم تطعيمهم سرا في شهر سبتمبر الماضي.