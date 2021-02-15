اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادًا للصيف.. تعرف على نصائح الكهرباء لتشغيل التكييف دون تأثير على الفاتورة

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:00 ص
استعدادًا للصيف.. تعرف على نصائح الكهرباء لتشغيل التكييف دون تأثير على الفاتورة التكييف
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض النصائح الهامة لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل التكييف، التى أعلنتها وزارة الكهرباء لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية و الحصول على أعلى كفاءة للتكييف، وهى كالاتي:
 
 
 
1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.
 
2- تشغيل التكييف على درجة 25.
 
3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.
 
4-التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.
 
5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

فاتورة الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التفاصيل الكاملة لواقعة إصدار 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة بالعمرانية و أكتوبر.. تثبيت القراءة السابقة السبب الرئيسى فى الخطأ.. وزير الكهرباء يتوعد المقصرين.. وجنوب القاهرة تعيد المبالغ المحصلة بالخطأ للمواطنين

الأحد، 07 فبراير 2021 09:45 م

تعرف على رسوم الإذاعة والتليفزيون بفاتورة الكهرباء فى 3 معلومات

السبت، 06 فبراير 2021 08:00 ص

تطبيقات إلكترونية لسداد فواتير الكهرباء.. الوزارة: الهدف تقليل التعامل المباشر مع المواطنين.. والمنصة الإلكترونية و"واصل" أحدث الآليات.. وتؤكد: نسعى للتحول الرقمى للتعامل عن بٌعد مع المشترك

الخميس، 28 يناير 2021 07:00 ص

خطوات التحكم فى استهلاك السخان لتجنب ارتفاع فواتير الكهرباء.. تعرف عليها

الأحد، 24 يناير 2021 04:00 ص

نصائح لاستخدام غسالة الملابس من غير ما تأثر على فاتورة الكهرباء

الجمعة، 22 يناير 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة