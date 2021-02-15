اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى بنى سويف لـ 125 ألف و741 طلب

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:48 م
ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى بنى سويف لـ 125 ألف و741 طلب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم الإثنين بلغ 125ألف و741طلبا على مستوى المحافظة،مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل،وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة  ثلاثة أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضى.

وشدد المحافظ فى بيان له اليوم على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي  كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة،موجها مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

 كما أكد المحافظ على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها،لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،ومنوها عن توجيهاته لرؤساءالوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية"وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة،للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.

 

 
 
 
 

التصالح فى مخالفات البناء

بنى سويف

محافظ بنى سويف

طلبات التصالح فى المخالفات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة بنى سويف تستقبل 125 ألفا و624 طلب تصالح بمخالفات البناء

السبت، 13 فبراير 2021 03:23 م

125 ألف و486 طلب تصالح بمخالفات البناء على مستوى محافظة بنى سويف

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:23 م

كشف حساب التنمية المحلية أمام النواب.. محمود شعرواى يعلن استرداد 2.47 مليون فدان و189 مليون متر أملاك الدولة.. ويؤكد: تحصيل 11.2 مليار جنيه من التقنين.. و2.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بـ17 مليار جنيه

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:03 م

التنمية المحلية: تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بـ17 مليار جنيه

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:33 م

محافظة بنى سويف تستقبل 125 ألفا و294 طلب تصالح بمخالفات البناء

الأحد، 07 فبراير 2021 02:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة