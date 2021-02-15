ارتفاع طن ورق "الكرافت" 200 يورو مع زيادة الطلب العالمى

كتب إسلام سعيد

كشف عماد سلام عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن سعر طن الورق الكرافت ارتفع حوالى 200 يورو مؤخرا من 750 إلى 900 يورو مع عودة ارتفاع الطلب على الورق عالميًا، وذلك عقب تراجعات كبيرة في الطلب طوال عام جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "سلام" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخلل الكبير الذى شهدته سلاسل الامداد والتوريد خلال عام 2020، أثر بصورة واضحة على سعر طن الورق، حيث تراجع الطلب ومن ثم تراجعت الأسعار، لكن مع حدوث انفراجه في الأزمة، ارتفع الطلب بصورة غير مسبوقة مما تسبب في ارتفاع الأسعار بهذا الحد.

وأشار عضو شعبة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، إلى أن الارتفاع في سعر ورق الكرافت عالميًا، والذي يدخل في صناعات عدة منها الأكياس الكرتون والعلب وأدوات للتغليف، أدى إلى حدوث تحرك في أسعار المنتجات المصنعه منه في مصر بنسبة من 7 إلى 9 % .

وأوضح عماد سلام، أن هناك طلب مرتفع نسبيا في مصر على المنتجات الورقية وأكياس الطعام والعلب الكرتون وبعض المنتجات التي تستخدم في المأكولات والمشروبات "التيك أوى"، نتيجة الإجراءات الاحترازية واستمرار عمل المطاعم والكافيهات عبر الاعتماد على هذه المنتجات، من أجل الحد من التزاحم في الأماكن العامة.