ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.17% بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي نحو 991 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 705.454 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4424 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3431 نقطة.