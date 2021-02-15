إغلاق 8 منشآت وتغريم 44 شخص لعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة، مؤكدا على الإستمرار فى تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهى بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها بإرتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم برفقة رجب عبد الرازق رئيس حى الجمرك، حملة مكبرة بشارع السيد محمد كريم وشارع الشيخ سليمان، بنطاق حى الجمرك، للتأكد من إلتزام أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.

وأكد السكرتير المساعد، ضرورة التزام المحال والمقاهى بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة المعقمات و المطهرات لمرتادى المقاهى وتوفير صناديق القمامة، و إلزام أصحاب المقاهى بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.

ومن جانبه، أوضح رئيس الحى أن حملة اليوم أسفرت عن غلق و تشميع 8 منشآت، وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين لقرار إرتداء الكمامة من عدد 44 حالة، كما تم تحرير 26 انذار من قبل مكتب العمل وإدارة شئون البيئة لعدم الإلتزام بالنظافة العامة، و تحرير 18 محضر متنوع ما بين صحة و أمن صناعى و نظافة بيئة العمل و تموين، كما تم التحفظ على 22 حالة إشغال طريق.

وشارك فى الحملة ممثلين عن (الصحة، و مديرية التموين، و القوى العاملة، و الأمن الصناعي، و إدارة الرخص، و المتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق.