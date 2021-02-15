أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا فى مصر: لم تشعر بأى أثار جانبية.. صور

وأضافت الدكتورة غادة متولي، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنها ثالث شخص من الأطقم الطبية يحصل علي اللقاح في المرة الأولى في مصر داخل مستشفي أبو خليفة، وأول طبيبة في مصر تحصل علي اللقاح في المرة الأولى وأول طبيبة تحصل علي الجرعة الثانية من اللقاح في مصر داخل مستشفي ألو خليفة، اليوم، مشيرة إلي أنها لم تردد في التوقيع بالموافقة بالحصول علي اللقاح، بحكم عملها واختلاطها بالمرضى داخل الوحدات الصحية.
وأكدت مدير الإدارة الصحية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، أنها لم تشعر بأى أثار جانبية خلال الفترة الماضية منذ حصولها علي الجرعة الأولى من اللقاح الصينى، حتى آثار وآلم الحقنة في المرة الأولى لم يتعدى 5 دقايق بينما في المرة الثانية لم تشعر بأى آلم، مشيرة إلي أنه رغم حصولها علي التطعيم إلا أنها لم تتكاسل في تطليق والالتزام بالإجراءات الاحترازية من كمامة وكحول وتباعد اجتماعى، لأم اللقاح لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%، كما يوصي الأطباء دائمًا بشأن أي لقاح لفيروس كورونا.
وبدأ مستشفي أبو خليفة للعزل الصحى، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الثانية للقاح كورونا، بعد مرور 21 يوم علي حصولهم علي الجرعة الأولي.
واستقبلت المستشفي عشرات الأطباء، اليوم، والذين تم تسجيل بياناتهم في الحملة الاولي للتطعيم، يناير الماضي، ومعهم كارت المتابعة، حيث ااستقبلهم قسم الإستقبال بالمستشفي، ثم توجوها إلي غرف تلقي اللقاح، وخضعوا لقياس مستوي السكر وضغط الدم، ومن ثم حصلوا علي الجرعة الثانية للقاح الصيني "سينوفارم".
وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية في نهاية الشهر الماضي، وتحديدًا يوم 24 يناير.
ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان الخاصة بعدد الأطقم الطبية التي حصلت على اللقاح، حصل 1315 من الأطقم الطبية على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بـ22 مستشفى عزل وحميات، بعدد من محافظات الجمهورية.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان أن اللقاح الصيني "سينوفارم"، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة، إن أكثر من نصف العاملين داخل المستشفى وقعوا على الموافقة للحصول على اللقاح، وأكدت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها متلقي لقاح كورونا تتمثل في وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجًا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.
وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزًا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الأولي بالتطعيم وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
أول-طبيبة-تحصل-على-لقاح-كورونا-في-مصر-بعد-الجرعة-الثانية
أول-طبيبة-تحصل-على-لقاح-كورونا-في-مصر-بعد-الجرعة-الثانية-لم-تشعر-بأى-أثار
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