أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا فى مصر: لم تشعر بأى أثار جانبية.. صور

وأضافت الدكتورة غادة متولي، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنها ثالث شخص من الأطقم الطبية يحصل علي اللقاح في المرة الأولى في مصر داخل مستشفي أبو خليفة، وأول طبيبة في مصر تحصل علي اللقاح في المرة الأولى وأول طبيبة تحصل علي الجرعة الثانية من اللقاح في مصر داخل مستشفي ألو خليفة، اليوم، مشيرة إلي أنها لم تردد في التوقيع بالموافقة بالحصول علي اللقاح، بحكم عملها واختلاطها بالمرضى داخل الوحدات الصحية.

وأكدت مدير الإدارة الصحية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، أنها لم تشعر بأى أثار جانبية خلال الفترة الماضية منذ حصولها علي الجرعة الأولى من اللقاح الصينى، حتى آثار وآلم الحقنة في المرة الأولى لم يتعدى 5 دقايق بينما في المرة الثانية لم تشعر بأى آلم، مشيرة إلي أنه رغم حصولها علي التطعيم إلا أنها لم تتكاسل في تطليق والالتزام بالإجراءات الاحترازية من كمامة وكحول وتباعد اجتماعى، لأم اللقاح لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%، كما يوصي الأطباء دائمًا بشأن أي لقاح لفيروس كورونا.

وبدأ مستشفي أبو خليفة للعزل الصحى، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الثانية للقاح كورونا، بعد مرور 21 يوم علي حصولهم علي الجرعة الأولي.

واستقبلت المستشفي عشرات الأطباء، اليوم، والذين تم تسجيل بياناتهم في الحملة الاولي للتطعيم، يناير الماضي، ومعهم كارت المتابعة، حيث ااستقبلهم قسم الإستقبال بالمستشفي، ثم توجوها إلي غرف تلقي اللقاح، وخضعوا لقياس مستوي السكر وضغط الدم، ومن ثم حصلوا علي الجرعة الثانية للقاح الصيني "سينوفارم".

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية في نهاية الشهر الماضي، وتحديدًا يوم 24 يناير.

ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان الخاصة بعدد الأطقم الطبية التي حصلت على اللقاح، حصل 1315 من الأطقم الطبية على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بـ22 مستشفى عزل وحميات، بعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان أن اللقاح الصيني "سينوفارم"، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة، إن أكثر من نصف العاملين داخل المستشفى وقعوا على الموافقة للحصول على اللقاح، وأكدت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها متلقي لقاح كورونا تتمثل في وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجًا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزًا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الأولي بالتطعيم وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



أول-طبيبة-تحصل-على-لقاح-كورونا-في-مصر-بعد-الجرعة-الثانية