أمراض يكشف عنها تحليل سرعة الترسيب أبرزها التهاب المفاصل الروماتويدى

كتبت هند عادل

تحليل سرعة الترسيب هو أحد تحاليل الدم الذي يكشف عن وجود عدوى نشطة في الجسم لا يمكن الاعتماد على اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء وحده كوسيلة تشخيصية، لكنه قد يساعد طبيبك على تشخيص الالتهاب أو متابعة تقدم المرض في الجسم، وفقًا لتقرير لـ مايو كلينك.

عند وضع الدم في أنبوب طويل، رفيع، تترسب كرات الدم الحمراء بالتدريج في القاع يسبب الالتهاب تراكم خلايا الدم وتكتلها وبالنظر لكون هذا التكتلات أكثر كثافة من الخلايا المنفصلة، فإنها تترسب في قاع الأنبوب بسرعة أكبر، ويقيس اختبار معدل ترسيب كرات الدم سرعة ترسيب هذه الخلايا في أنبوب الاختبار خلال ساعة وكلما زادت سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء، كانت استجابة الجهاز المناعي للالتهاب أكبر.

أمراض يكشف عنها تحليل سرعه الترسيب

يفيد معرفة معدل ترسيب كرات الدم الحمراء عند فحص الحمى غير المبررة، وبعض أنواع التهاب المفاصل والأعراض المؤثرة على العضلات كما أنه يفيد في تأكيد تشخيص بعض الحالات، مثل:

التهاب الشرايين الخلوي العملاق، ألم العضلات الروماتويدي، التهاب المفاصل الروماتويدي، يساعد معدل ترسيب كرات الدم الحمراء على تحديد حدة استجابة جسمك للالتهاب ومتابعة تأثير العلاج.

ويجب يجب الانتباه أن تحليل معدل ترسيب كرات الدم الحمراء لا يستطيع تحديد مسبب الالتهاب في جسمك، فيتم إجراؤه مع تحاليل دم أخرى، مثل تحليل البروتين التفاعلي سي (CRP).

الاستعداد لتحليل سرعه الترسيب





هو اختبار دم بسيط لن تحتاج إلى الصوم قبل الاختبار ويتم أخذ عينه الدم من الوريد

النتائج

ستظهر نتائج اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء على هيئة المسافة بالملليمتر (مم) التي تسقط بها كرات الدم الحمراء في ساعة واحدة يتراوح المعدل الطبيعي بين 0 و 22 مم/ساعة للرجال وبين 0 و 29 مم/ساعة للنساء يختلف الحد الأعلى لمعدل الترسيب الطبيعي لكرات الدم الحمراء من تجربة طبية لأخرى.