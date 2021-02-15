ألمانيا تتهم 5 من طاجيكستان بتشكيل خلية للدولة الإسلامية لتنفيذ‭ ‬هجمات

رويترز

قال مكتب المدعي الاتحادي الألماني اليوم الاثنين إن اتهامات وجهت لخمسة من مواطني طاجيكستان بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية والإعداد لأعمال عنف إرهابية من خلال جمع تبرعات وتجنيد أشخاص لتنفيذ هجمات.

وقال المكتب في بيان إن أحد المتهمين، ويدعى عزيزجون ب.، يشتبه بأنه على صلة وثيقة باثنين من قيادات التنظيم في أفغانستان وإنه يدير شبكة على الإنترنت باللغتين الروسية والطاجيكية لنشر دعاية التنظيم.

ويشتبه بأن المتهمين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في العام الماضي ينتمون لخلية للدولة الإسلامية في ولاية نورث راين فستفاليا، تلقى أعضاؤها تعليمات ومواد لصنع قنابل ودبروا لتنفيذ هجمات في ألمانيا.

وقال البيان إنهم تدربوا على التصويب لتحسين مهاراتهم وأساليبهم القتالية. ويُعتقد أن بعض المشاركين في التدريبات كانوا على صلة بمسلح قتل أربعة أشخاص في هجوم في فيينا العام الماضي.

وقال بيان المدعين إن الشبكة جمعت تبرعات لعمليات الدولة الإسلامية وجندت أعضاء فيها.

وأضاف أنها لعبت دورا مهما في تجنيد رجل صدم بعربة حشدا بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 2017.

والأسبوع الماضي قالت الشرطة الدنمركية إنها ألقت القبض على 13 شخصا بينما ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص للاشتباه بمحاولتهم صنع متفجرات والتخطيط لهجوم إرهابي في الدنمرك أو ألمانيا.