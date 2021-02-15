أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 -2- 2021 فى مصر

كتب - إسلام سعيد

ننشر تفاصيل التغيرات التى شهدتها أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 بمستهل تعاملات الأسبوع، عقب تراجعه بقيمة جنيهين ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 795 جنيها للجرام، وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب إلى ما دون 1820 دولار حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 681 جنيها.



عيار 21 سجل 795 جنيها.



عيار 24 سجل 908 جنيهات.



الجنيه الذهب 6360 جنيها.



أونصة الذهب 1819 دولارات.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين الاثنين 15 فبراير إذ يشكك المتعاملون فيما إذا كان التعافي من الجائحة في الولايات المتحدة سيكون سريعا كما هو متوقع، وما زالت بتكوين متقلبة، إذ تراجعت إلى المستوى المنخفض البالغ 45 ألفا و914.75 دولار بعد يوم من بلوغها مستوى قياسيا عند 49 ألفا و714.66 دولار، هذا وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم 25% الأسبوع الماضي، مدفوعة بتأييد تسلا وبي.إن.واي ميلون.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.336، قرب أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم يشهده منذ 27 يناير، وبلغ المؤشر ذروة شهرين عند 91.6 في الخامس من فبراير شباط بفعل آمال بأن الانتعاش الأميركي سيفوق بقية الاقتصادات الكبيرة، لكنه انخفض منذ ذلك الحين في ظل بيانات مخيبة للتوقعات، وهذه التغيرات سيؤدى إلى ارتفاع المضاربة على الذهب ومن ثم تغيرات عدة فى الأسعار.