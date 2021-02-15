أخبار البورصة اليوم الاثنين 15-2-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 15-2-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي نحو 991 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 705.454 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصرية للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، الألومنيوم العربية، القاهرة للخدمات التعليمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ريكاب للاستثمارات المالية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، مصر للأسواق الحرة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، جولدن تكس للأصواف.

البورصة تخسر 991 مليون جنيه



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي نحو 991 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 705.454 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 418.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.28%، والعرب على 6.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.70%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 24.7 مليون جنيه، 88.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 73.2 مليون جنيه، 28.7 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4424 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3431 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 119 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

غاز مصر

أعلنت شركة غاز مصر، خطة الأعمال المستقبلية للشركة التي تسعى لتنفيذها خلال العام الجاري، وتستهدف تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 350 ألف عميل بمناطق عمل الشركة، وعدد 90 ألف عميل بمناطق أعمال الشركات الشقيقة باجمالي عدد عملاء 440 ألف عميل خلال 2021، وتستهدف البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمشروع القومي "حياة كريمة" في المراكز الآتية "زفتي بمحافظة الغربية، شبين القناطر بمحافظة القليوبية- شربين بمحافظة الدقهلية- مركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية- أرمنت بالأقصر- مركزي كوم أمبو وإدفو في محافظة أسوان".

وأضافت أنها تستهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكات الغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال كذلك تنفيذ أعمال العاز الطبيعي بمنطقة الأبراج الصينية بالعاصمة الإدارية، وتستهدف استكمال تنفيذ مشروع الصوب الزراعية على مساحة 16500 فدان بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، كما تستهدف الشركة كذلك استكمال خطة الدولة بالمشاركة في تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية لعدد 600 محطة جديدة.

نايل سيتي



أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار، ترشيح أكثر من عرض لأحد الخبراء المتخصيين لتقديم خطة لتوفيق أوضاع الشركة مع البورصة المصرية، تتضمن دراسة الوضع الحالي لقيد الشركة بالبورصة المصرية، واقتراح البدائل المختلفة واللازمة لتوفيق أوضاع القيد، وتحديد ممزات وعيوب استمرار القيد في البورصة، ومتطلبات وإجراءات الشطب.

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين محمد حمودة المحامي بالنقض لتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة في الشكوى المقدمة من المساهمين "الشركة المصرية للاستثمار والتنمية وشركة هورايزون كابيتال ليمتد جروب، على أن يتم دراسة توفيق أوضاعها مع البورصة على أول جمعية للشركة لاتخاذ قرار بشأنها.

ماريديف



أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، موافقة مجلس الإدارة على عرض الاستحواذ المقدم لشراء 100 بالمائة من أسهم شركة شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس التابعة بمبلغ 48 مليون دولار، كما وافق المجلس على استقالة محمد عثمان نائب الرئيس التنفيذي ومدير مكتب أبوظبي، وإلغاء صلاحياته الإدارية والتنفيذية وكافة توقيعاته المعمول بها، ووافق المجلس على تقاعد أشرف أمين هلال المدير المالي لفرع الشركة بالإمارات وإلغاء صلاحياته الممنوحة له وصلاحيات التوقيع.

ووافق المجلس على تعيين إيهاب جنيد مدير مكتب شركة ماريدايف أبوظبي، وتعيين عمرو عبد اللطيف مدير مالي لفرع الشركة في أبوظبي.