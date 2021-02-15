آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل شمال قطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اليوم الاثنين، فى أراضى الفلسطينيين الزراعية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات، انطلقت من موقع "أبو صفية" العسكري خلف الشريط الحدودي شرق جباليا، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق البلاد وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وإطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل، مؤكدة أن الأجواء الشرقية من البلدة ومدينة غزة تشهد تحليقا لطائرات استطلاع إسرائيلية.