اليوم السابع
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9 أجهزة غسيل كلوى جديدة تدخل الخدمة بمستشفى قوص بقنا اليوم

الأحد، 14 فبراير 2021 12:00 ص
9 أجهزة غسيل كلوى جديدة تدخل الخدمة بمستشفى قوص بقنا اليوم مستشفي قوص المركزي
قنا صابر سعيد

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قال الدكتور أحمد النحاس، مدير عام مستشفى قوص المركزى، أن المستشفى تسلمت بوحدة الغسيل الكلوى، 5 أجهزة غسيل جديدة، والتى ستدخل الخدمة اليوم الأحد، ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات الجمهورية. 

 

وأشار النحاس، إلى أن إحدى الجمعيات الخيرية تبرعت لصالح المستشفى بـ 4 أجهزة أخرى، ستدخل الخدمة الأسبوع المقبل ليصبح إجمالى أجهزة الغسيل الكلوى التى ستدخل الخدمة خلال فبراير الجارى 9 أجهزة جديدة. 

 

وأوضح مدير مستشفى قوص، أن ملف الصحة بمحافظة قنا عامة وبمستشفى قوص خاصة، أصبح فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية، مشيدا بقرار دخول تطوير مبنى مستشفى قوص ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والذى تخطى دعم تطوير مستشفى قوص، لتبدأ عملية الحلال والتجديد يونيو المقبل، مؤكدا التعافى النسبى للكوادر الطبية المدربة داخل اقسام المستشفى خلال العام الجارى. 

 

ووجه فريق مبادرة شباب من أجل التنمية بقوص بقيادة الناشط الاجتماعى هانى أنيس، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد النحاس، مدير المستشفى، ومؤسسة صبور للتنمية، للدعم الفاعل لملف الصحة بمركز قوص من خلال التواصل اليومى، مع فريق عمل مستشفى قوص المركزى لحصر طلبات الأقسام وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة بعد عدة مناشدات من المواطنين خلال العامين الماضيين. 

 


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