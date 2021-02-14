وفيات كورونا فى جنوب إفريقيا تتجاوز حاجز 47 ألفا‎

تجاوزت حصيلة الوفيات الرسمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جنوب إفريقيا حاجز الـ47 ألف حالة، وذلك بعد حوالي 10 أشهر من رصد أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.
وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي، إنه تم التأكد من إصابة 4 آلاف و60 شخصا بالفيروس في البلاد مؤخرا، وبذلك ارتفع العدد التراكمي لحالات المصابين بالفيروس في جنوب إفريقيا إلى مليون و490 ألف حالة، منها مليون و390 ألف مريض تعافوا، وهو ما يمثل معدل شفاء بنسبة 90.5 بالمائة.
وفيات كورونا فى جنوب إفريقيا تتجاوز حاجز 47 ألفاالأحد، 14 فبراير 2021 08:25 م
كورونا - صورة أرشيفية
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تجاوزت حصيلة الوفيات الرسمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جنوب إفريقيا حاجز الـ47 ألف حالة، وذلك بعد حوالي 10 أشهر من رصد أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.
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