وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم عن 90 عاما

(رويترز)

قالت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد إن الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم توفي عن 90 عاما بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.

وشغل السياسي والمحامي المحنك منصب رئيس الأرجنتين من سنة 1989 حتى سنة 1999. وكان منعم عضوا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.